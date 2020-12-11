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В Магнитогорске умерла малышка, которую мать ударила об косяк

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В Магнитогорске умерла малышка, которую мать ударила об косяк

В больнице Магнитогорска (Челябинская область) умерла семимесячная девочка, которую пьяная мать ударила об косяк. Врачи сделали все возможное, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Малышка поступила в больницу Магнитогорска в крайне тяжелом состоянии. Как сообщает «МР-инфо», ребенку была проведена интенсивная терапия. Девочку подключили к аппарату ИВЛ, она находилась в реанимации. Врачи делали все возможное, но состояние ребенка оставалось очень тяжелым. Накануне вечером малышка скончалась.

Напомним, жительница республики Башкортостан седьмого декабря приехала в гости к своей сестре. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она бросила семимесячную плачущую дочь в косяк дверного проема. Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Магнитогорска организовала проверку по данному факту. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению органами системы профилактики требований закона о защите прав несовершеннолетних, полноте проведенной работы с семьей.