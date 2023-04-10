В Магнитогорске задержали бухгалтера с деньгами предприятия

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) установили факты хищения бухгалтером денег с расчетного счета своей организации.

Предварительно установлено, что с расчетного счета предприятия пропали около 170 тысяч рублей.

«В совершении преступления подозревается 56-летная бухгалтер организации. Похищенные из кассы деньги женщина переводила на свою банковскую карту. По имеющимся данным, противоправной деятельностью сотрудник занималась на протяжении трех лет», - рассказали в региональном полицейском главке.

Следствием магнитогорского УМВД были возбуждены шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей «Присвоение или растрата».

Продолжается дальнейшая работа, направленная на установление ее причастности к дополнительным эпизодам противоправной деятельности.