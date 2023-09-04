В Миассе в столкновении с грузовиком на трассе М-5 погибла женщина-водитель

В Челябинской области в воскресенье, третьего сентября, на территории Миасского городского округа произошла смертельная авария, в которой погибла женщина-водитель.

В 16 часов 20 минут на 1787 километре трассы Москва-Челябинск женщина 1966 года рождения за рулем легковушки «Шкода Октавия» выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовиком «Вольво» под управлением водителя 1988 года рождения.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, от полученных травм водитель «Шкоды» скончалась по пути в больницу.