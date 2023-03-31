В Миассе водитель КАМАЗа наехал на горбольницу, прокуратура взяла дело на контроль

В Миассе (Челябинская область) сегодня утром, 31 марта, водитель КАМАЗа наехал на здание городской больницы, получившее повреждения.

Ход проверки, которую проводят сотрудники Госавтоинспекции, поставила на контроль прокуратура Миасса.

Установлено, что водитель тяжелой техники приехал в Миасс из Челябинска. У КАМАЗа отказали тормоза, и он столкнулся с легковушкой «Киа Рио», после чего выехал за пределы проезжей части и наехал на горбольницу.

«В настоящее время по данному факту проводится административное расследование. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля получила незначительные телесные повреждения», - сообщила старший прокурор региона Наталья Мамаева.

По ее словам, ситуация находится на контроле в прокуратуре Миасса, ожидаются результаты обследования поврежденного здания на предмет наличия угрозы жизни и здоровью работников и пациентов лечебного учреждения.