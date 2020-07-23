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В Миассе за перевозку мефедрона и PVP осуждена наркокурьер из Сочи

Происшествия
Сегодня, 12:01

В Миассе (Челябинская область) вынесен обвинительный приговор жительнице Сочи, которая, являясь членом межрегиональной наркогруппировки, перевозила мефедрон и a-PVP.

За покушение на незаконный сбыт наркотических средств женщина получила пять с половиной лет лишения свободы и тридцатитысячный штраф. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Гостью из Сочи задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в ноябре прошлого года. Наркогруппировка, в состав которой входила жительница Краснодарского края, наладила разветвленную сеть сбыта "синтетики" бесконтактным способом - через тайниковые "закладки".

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе регионального УФСБ, наркокурьер извлекла из указанного ей тайника в Московской области партию наркотических средств, которые планировала привезти на Южный Урал, там расфасовать на более мелкие части и в дальнейшем сбыть, спрятав в оборудованных тайниках. 

Для перевозки незаконного груза преступница, используя сервис поиска попутчиков BlaBlaCar, договорилась с водителем легкового автомобиля о совместной поездке в Челябинск. Однако рейс был прерван на трассе Москва-Челябинск сотрудниками УФСБ.

Контрразведчики изъяли у задержанной около 500 граммов мефедрона и более 700 граммов a-PVP, что является особо крупным размером.

 

 

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