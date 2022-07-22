В Нагайбакском районе ликвидирован ландшафтный пожар вблизи Парижа

В Нагайбакском районе успешно ликвидирован ландшафтный пожар вблизи села Париж, разгоревшийся вчера, 21-го июля, на площади восемь гектаров - горела трава. Со стихией боролись всем миром – и пожарные, и лесники.

Как оказалось, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В настоящий момент уже известен виновный – им оказался мужчина 1961-го года рождения, проводивший работу по окуриванию ульев на пасеке. На него составлен протокол об административном правонарушении, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, добавив, что ночью на месте ликвидированного ландшафтного пожара оставалась одна автоцистерна 68-й части.

Отметим, в пяти километрах от места возгорания находится детский оздоровительный лагерь «Роднички», эвакуация отдыхающих в нем 128-ми детей и 27-ми работающих сотрудников не проводилась. Не было, по данным ГУ МЧС по Челябинской области, и угрозы населенным пунктам - во время ландшафтного пожара ветер, к счастью, был несильный плюс тройная опашка.

В главном управлении лесами Челябинской области добавили, что к тушению пожара лесники приступили уже через 15 минут после обнаружения возгорания.

«Территория пограничная, на место выехали сотрудники сразу двух лесхозов - Верхнеуральского и Карталинского. Основной задачей было исключить угрозу детскому лагерю, населенным пунктам и не впустить огонь в лес. Все службы сработали оперативно и четко. Произвели опашку, локализовали очаг возгорания и уже в семь вечера ликвидировали пожар полностью», - отметил исполняющий обязанности начальника главного управления лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55, а также по номеру: 112, подчеркивают в ГУ лесами региона.