В Озерске осужден сотрудник ритуальной фирмы, который нанял стрелка для устрашения конкурента

В Озерске (Челябинская область) вынесен приговор в отношении заместителя директора организации, занимающейся предоставлением ритуальных услуг, который пытался нанять знакокмого, чтобы тот напугал или насовсем устранил конкурента.

Уголовные дела в отношении озерчанина были возбуждены по статьям «Организация приготовления к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, совершенного по найму, с применением оружия» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, а также сбыт огнестрельного оружия».

«В суде установлено, что осужденный в декабре 2021 г., являясь заместителем директора организации, занимающейся предоставлением ритуальных услуг на территории Озерска, обратился к знакомому с просьбой за вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей причинить огнестрельное ранение в ногу работнику конкурирующей фирмы», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Он передал исполнителю двуствольное охотничье ружье и 49 патронов к нему, однако тот, не желая принимать участие в преступлении, обратился в правоохранительные органы.

В ходе проведения обыска по месту жительства осужденного сотрудниками УФСБ России по Челябинской области также изъято 15 патронов к огнестрельному оружию – охотничьим карабинам.

Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.