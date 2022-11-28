В Петропавловском девочка умерла после катания на тюбинге

В поселке Петропавловский восьмилетняя девочка умерла после катания на тюбинге. Прокуратурой Верхнеуральского района поставлен на контроль ход доследственной проверки, проводимой следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области.

Трагедия произошла 26 ноября. Восьмилетняя девочка получила травму при катании на тюбинге со снежной горки, образовавшейся после чистки снега.

От полученных травм девочка в тот же день скончалась в лечебном учреждении.

Как сообщили в прокуратуре региона, в настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.