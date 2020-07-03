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В Пласте загорелся магазин, полный людей

Происшествия
Сегодня, 14:02

В Пласте (Челябинская область) пожарные заканчивают тушить магазин на улице Клары Цеткин, у которого загорелась кровля.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, самостоятельно охваченное пламенем здание сумели покинуть 37 человек. Это предварительные данные.

По имеющейся на данный момент информации, на пожаре никто не пострадал. Площадь возгорания уточняется.

Местные огнеборцы получили сигнал о происшествии сегодня, третьего июля, в 12 часов 5 минут , и уже через две минуты были на месте.

Ранг сложности пожара был повышен до «1 БИС». На место выехали начальник и служба пожаротушения 7-го пожарно-спасательного отряда.

Открытое горение удалось ликвидировать в 13 часов 26 минут, после чего началась разборка и проливка конструкций.

 

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