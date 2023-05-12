В Саткинском районе  в ДТП на автодороге Москва-Челябинск погиб житель Набережных Челнов

В Саткинском районе (Челябинская область) произошла авария со смертельным исходом. В ДТП погиб житель Набережных Челнов.

Трагедия произошла 12 мая на 1711 километре автодороги Москва – Челябинск на территории Саткинского района.

«Водитель автомобиля «Лада Ларгус», по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение со встречным автомобилем «Хино», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что он - житель города Набережные Челны, имел водительский стаж с 1999 года, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ в текущем году не привлекался.

По факту ДТП проводится проверка.