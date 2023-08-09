В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв, известно о 38 пострадавших (информация дополняется)

Мощный взрыв произошел девятого августа на территории завода в Сергиевом Посаде (Московская область). В результате пострадало 38 человек (по данным на 13 часов по московскому времени). По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологических процессов.

Взрыв на предприятии «Пироросс» на территории Загорского оптико-механического завода произошел в 10 часов 40 минут, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа. ЧП произошло в металлическом ангаре 40х40 метров. «Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода», - уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На месте происшествия развёрнут оперативный штаб. Открытого горения не наблюдается. На территорию завода продолжают пребывать пожарные расчёты: весь Сергиево- Посадский гарнизон полном составе плюс пребывают дополнительные силы из с соседних городов в настоящий момент.

Для безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад.

Пожарные и спасатели ведут разбор завалов. Предварительно, по предположениям под завалами могут находиться люди.

Изначально докладывали о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации. «Еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь», - рассказал губернатор.

В настоящий момент известно о 38 пострадавших. Из них шесть человек находятся в критическом состоянии в реанимации. Еще 22 человека получили осколочные ранения и находятся в травмпункте, 17 человек с легкими травмами в приемном покое.

По словам главврача районной больницы Олега Дмитриева, экстренно развернуто 40 коек, из них 10 коек в отделении реанимации, по 10 коек в травматологическом, хирургическом и терапевтическом отделениях. Усилена врачами работа приемного отделения.

Для уточнения состояния потерпевших близкие родственники могут обратиться на горячую линию, которую открыла администрация горбольницы, по телефону: 7 (966) 313-68-66 с восьми до 17 часов.

В результате ЧП разрушен один цех, а второй частично повреждён, плюс во многих цехах повреждено остекление и фасады.

Пострадали четыре социальных учреждения: спорткомплекс, 19 и 21 школа, Сергиево-Посадский колледж. В спорткомплексе «Луч» выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.

Пострадало около 20 многоквартирных жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, выбиты стекла.

Работает горячая линия, куда можно обратиться за информацией:

84965457755, 84965408836, 84965515100, 89151351510.

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