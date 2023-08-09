09.08.2023
РМК: Построенный в Розе храм станет настоящим духовно-просветительским центром
09.08.2023
Мемориалы не на учете: Каслинская прокуратура взяла на контроль бесхозяйные памятники
09.08.2023
Мэрия Челябинска демонтирует автостоянку, которая стала причиной подтопления улицы и ЖК
09.08.2023
Челябинский театр современного танца откроет сезон в Санкт-Петербурге
09.08.2023
Великое освящение храма состоялось в поселке Роза
09.08.2023
В Челябинской области на детском кладбище Синташты нашли череп козла
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв, известно о 38 пострадавших (информация дополняется)
28.07.2023
В Минобороны прокомментировали взрыв в Таганроге
28.07.2023
В Таганроге прогремел взрыв, есть пострадавшие (новость дополняется)
02.04.2023
В кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв: один человек погиб, 25 пострадали
23.02.2022
В Сатке в результате взрыва бытового газа пострадали два человека
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023