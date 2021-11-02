В Снежинске пенсионерку переехали машины

В Снежинске (Челябинская область) пенсионерка погибла, попав под колеса двух автомобилей. Она скончалась на месте.

Авария со смертельным исходом произошла на улице Широкая.

«Водитель автомобиля Рено Логан, совершил наезд на 73-летнюю женщину-пешехода, которая шла по проезжей части. От столкновения с автомобилем женщина упала на полосу встречного движения, где на нее был совершен повторный наезд автомобилем Джели, который двигался по этой полосе. От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте», - рассказали в полиции Снежинска.



Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам.

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.