В Снежинске произошел пожар в торговом центре, пострадал один человек

В воскресенье, 18 декабря, в торговом центре «Универмаг» города Снежинск (Челябинская область) произошел пожар. По предварительным данным, один человек пострадал, один самостоятельно обратился в скорую помощь, 68 человек успели покинуть здание самостоятельно, пятерым понадобилась помощь пожарных.

Первыми о пожаре сообщили жители в соцсетях, затем информацию подтвердили в МЧС и в городской администрации.

По данным ГУ МЧС области, возгорание произошло в торговом центре, расположенном на улице Свердлова. На место выехали пожарно-спасательные подразделения специального управления №7 федеральной противопожарной службы МЧС России.

«По прибытию подразделений происходило горение товара на третьем этаже на площади 400 квадратных метров», - сообщает региональное ГУ МЧС.

Самостоятельно эвакуировалось 68 человек, еще пять человек вывели из опасной зоны с помощью спасательных комплектов. «Есть один пострадавший и один человек обратился в скорую самостоятельно», - рассказал глава Снежинска Андрей Пульников на своей странице ВКонтакте.

Кристина, которая в момент возгорания находилась еще с тремя людьми в кабине лифта на четвертом этаже рассказала, что они «пытались сами выбраться, но все выходы были задымлены и выбраться оттуда было невозможно». Дышать было очень трудно, в окно, которое было на их этаже, с третьего этажа «валил густой дым». «Пытались дышать через мокрые тряпки, шарфы и шапки», - делится девушка подробностями пережитого.

Кристина отметила, что если бы не пожарные, то они бы могли погибнуть. «Пожарные нас спасли, они быстро и оперативно сработали, надели на нас кислородные маски, вывели на улицу и довели до скорой помощи», - отметила девушка и поблагодарила спасателей в соцсетях.

По данным ГУ МЧС, пожар был локализован в 12 часов 35 минут, открытое горение ликвидировано. В настоящий момент пожар ликвидирован.

«На ликвидации пожара было задействовано девять единиц техники, работало 57 пожарных. Причины пожара выясняются», - уточнил Андрей Пульников.