Большую часть бизнеса освободят от проверок в 2023 году

В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опасными производственными объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса.

Соответствующее постановление, подготовленное в рамках поручения президента, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как уточнили в правительстве, постановление касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, регулируемых ФЗ «О государственном контроле» (вступил в силу в июле 2021 года). Частота проведения проверок напрямую зависит от категории риска, к которой отнесён объект контроля. Всего законом установлено шесть категорий рисков.

В 2023 году будут освобождены от плановых проверок организации, объекты которых отнесены к категориям умеренного, среднего и значительного риска.

Решение даст возможность представителям бизнеса, в отношении которых планируется проверка, обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита. Главное его отличие от проверок в том, что по результатам такого мероприятия нет штрафов и наказания.

Напомним, мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок предприятий и предпринимателей был введен 10 марта2022 года и действует до конца текущего года.

Проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с органами прокуратуры.

Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению президента и правительства РФ.

С начала года доля плановых и внеплановых проверок в общем количестве контрольных мероприятий составила 80%, в то время как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель приближался к 5%.