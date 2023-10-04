В Троицке хозяин спал, пока гости его обворовывали

Полицейские задержали 18-летнего парня, в гостях обворовавшего жителя Троицка (Челябинская область). Молодой человек забрал всё, что смог унести из квартиры.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, у 46-летнего жителя Троицка пропало две акустические колонки, усилитель, инструменты, а также обувь, одежда и сотовый телефон. Общий материальный ущерб составил почти 18 тысяч рублей.

В ходе опроса потерпевшего выяснилось, что накануне у него гостила компания знакомых, а кража произошла пока хозяин спал. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, включающих отработку ранее судимых лиц, оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 18-летний троичанин. Похищенное имущество он сбыть не успел, и сотрудники полиции изъяли часть похищенного.

Следователи МО МВД России «Троицкий» возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.