04.10.2023
В Троицке хозяин спал, пока гости его обворовывали
04.10.2023
Перекал печи в бане привел к пожару в частном доме Копейска, вся семья спаслась
04.10.2023
На Таганае снова зацвела брусника
04.10.2023
По фактам получения травм детьми в Челябинской области СК проводит проверки
03.10.2023
В Челябинской области снизилась заболеваемость коронавирусом
03.10.2023
Призывников-срочников не будут направлять в зону боевых действий
В Троицке хозяин спал, пока гости его обворовывали
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023