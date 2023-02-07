В Троицком районе утром седьмого февраля сгорел школьный автобус

В Троицком районе Челябинской области сегодня утром, седьмого февраля, сгорел школьный автобус, ехавший по автодороге Нижняя Санарка – Логовое за детьми.

В пути следования произошла поломка автобуса, и водитель отправился обратно, сообщив об этом своему руководству. Возвращаясь, он почувствовал запах гари - в салон пошел дым. Водитель остановил автобус и, выйдя из него, увидел возгорание. О случившемся он сообщил по телефону 112, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Дежурная часть отдела полиции «Троицкий» незамедлительно направила на место происшествия экипаж ДПС, который организовал на участке, где произошло ЧП, реверсивное движение.