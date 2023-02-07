07.02.2023
В Челябинской области иномарка врезалась столб, пассажирку зажало внутри
07.02.2023
В Челябинске начали создавать туристский код
06.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на седьмое февраля (18+)
06.02.2023
В Карталинском районе мужчину после встречи выпускников искали «всем миром»
06.02.2023
Минфин Челябинской области покорил еще одну вершину
06.02.2023
В Челябинске автоледи сбила пешехода
В Троицком районе утром седьмого февраля сгорел школьный автобус
04.02.2023
Во дворе на Байкальской в Челябинске вспыхнуло пламя
27.01.2023
На северо-западе Челябинска загорелся трамвай с пассажирами
01.12.2022
В Миассе горели мебельный цех и административные помещения
07.11.2022
В Челябинской области проверят все коммерческие объекты после трагедии в Костроме
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023