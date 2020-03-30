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В условиях коронавируса прокуратура Челябинской области не прекращает помогать южноуральцам

Происшествия
Сегодня, 13:15

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID 19), обеспечения соблюдения прав южноуральцев, сотрудники прокуратуры Челябинской области не прекратили работу с письменными обращениями горожан. Все жалобы рассматриваются в оперативном порядке.

С целью минимизации возможных негативных последствий в период карантинных мероприятий  прокуратура Челябинской области рекомендует южноуральцам подавать заявления о жалобах через интернет - приемную и через Единый портал государственных услуг.  И постараться избегать личного обращения в органы государственной власти.

"Для оперативного рассмотрения вопросов необходимо выбрать территориальную прокуратуру, в компетенции которой находится решение вопроса. В случае возникновения каких-либо вопросов можно предлагаем осуществить звонки в прокуратуры городов, районов, специализированные прокуратуры, прокуратуру области. Телефонные номера указаны на сайте прокуратуры области chelproc.ru во вкладке «структура», «городские, районные, специализированные прокуратуры", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Все поступившие обращения подлежат обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в органы прокуратуры вне зависимости от способа их поступления. Все обращения подлежат обязательному рассмотрению.

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Теги
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Челябинск
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