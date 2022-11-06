В Варненском районе на пожаре погибли три человека, один пострадал

В поселке Бородиновка Варненского муниципального района (Челябинская область) вечером субботы, пятого ноября, случился пожар в частном жилом доме. Три человека погибли, один пострадал.

Двоих мужчин и женщину без признаков жизни пожарные обнаружили, разбирая конструкции сгоревшего строения. Одному человеку повезло – он выжил: в данный момент мужчина, отравившийся продуктами горения, находится в больнице. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

Со стихией в поселке Бородиновка боролись 11 пожарных и три единицы техники. Для выяснения причин возгорания на место происшествия направляли испытательную пожарную лабораторию.

Следственные органы СУ СК России по Челябинской области начали доследственную проверку по факту пожара. По предварительным данным, озвученным следствием, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печи.