06.11.2022
В Варненском районе на пожаре погибли три человека, один пострадал
06.11.2022
На трассе в Сосновском районе погиб водитель автобуса
05.11.2022
С седьмого ноября «Ласточка» будет возить пассажиров из Уфы в Ашу ежедневно
05.11.2022
В Костроме при пожаре в кафе «Полигон» погибли 15 человек
05.11.2022
В Челябинске пассажир микроавтобуса вытолкнул из салона двух подростков
04.11.2022
Афиша мероприятий на пятое и шестое ноября (18+)
В Варненском районе на пожаре погибли три человека, один пострадал
СК проводит по факту случившегося доследственную проверку
05.11.2022
В Костроме при пожаре в кафе «Полигон» погибли 15 человек
10.09.2022
В Челябинске на пожаре погибли двое мужчин, две женщины спаслись
05.09.2022
СК проводит проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Магнитогорске
05.02.2022
В Озерске в ночном пожаре погибли три человека, пострадала беременная женщина
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022
Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл
02.11.2022