В Варненском районе в результате ландшафтного пожара пострадали жилые дома

В Варненском районе Челябинской области сегодня, 31-го августа, сложилась опасная ситуация: в результате ландшафтного пожара пострадали жилые дома в селе Варна.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о пожаре в данном населенном пункте поступило около половины четвертого дня. Когда огнеборцы прибыли на место, они установили, что пламя ландшафтного пожара перекинулось на жилые постройки.

Ситуация осложнялась жаркой, засушливой погодой и сильными порывами ветра, отметили в ведомстве. К месту направился пожарный поезд.

В настоящее время стало известно, что пожар в селе Варна локализован. Это удалось сделать в 16 часов 48 минут.

Огонь успел повредить четыре жилых дома и хозяйственные постройки на общей площади двести квадратных метров, а также полтора гектара сухой растительности.