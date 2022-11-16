16.11.2022
Южно-Уральский государственный институт искусств принимает поздравления с 87-летием
16.11.2022
Гостям «Пятерочки» вручат сертификаты за покупки
16.11.2022
За ловлю сиговых рыб привлекут шесть браконьеров в Челябинской области
16.11.2022
В Воронежской области в аварии погибли два южноуральца
16.11.2022
Челябэнерго подключили к электросетям ещё девять ФАПов в Челябинской области
16.11.2022
После вмешательства прокуратуры сироте дали квартиру
В Воронежской области в аварии погибли два южноуральца
15.11.2022
В Татарстане разбилась семья с маленькими братьями-близнецами из Челябинской области
14.11.2022
Три человека погибли в ДТП в Сосновском районе
14.11.2022
В Челябинске врезавшийся в столб ВАЗ превратился в бесформенную груду металла
11.11.2022
Суд отказал водителю-убийце в УДО
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022