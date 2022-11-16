В Воронежской области в аварии погибли два южноуральца

В Воронежской области в ночь на 14 ноября произошла дорожная авария, в которой погибли жители Челябинской области.

По данным ГИБДД Воронежской области, случилось это на 670-ом километре трассы М-4 «Дон». Житель Челябинской области за рулем ВАЗ-2121 выскочил на встречную полосу и ударил грузовик «Даф» с полуприцепом, который вынесло на встречу КамАЗу с прицепом.

В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-2121, житель Кунашакского района, от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель этого автомобиля скончался от тяжелых увечий через сутки в больнице.