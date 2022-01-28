В Южноуральске на пожаре погиб трехлетний мальчик

В Южноуральске (Челябинская область) на пожаре погиб трехлетний мальчик. Трагедия произошла 27-го января в трехэтажном многоквартирном доме по улице Спортивной.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, самостоятельно из горящего дома, до прибытия первых подразделений Троицкого гарнизона, эвакуировались 14 человек, в том числе один ребенок.

Проведя разведку, огнеборцы выяснили, что в комнате на первом этаже горели вещи и мебель. Пламенем была охвачена площадь в три квадратных метра. В соседней с горящей комнате пожарные обнаружили мальчика 2018-го года рождения без признаков жизни.

Когда загорелась квартира, малыш был дома один. С его родными работал психолог 7-го пожарно-спасательного отряда.

Открытое горение было ликвидировано в кратчайшие сроки. Причину пожара и обстоятельства трагедии предстоит установить сотрудникам отделения дознания и специалистам испытательной пожарной лаборатории.