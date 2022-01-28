28.01.2022
В Южноуральске на пожаре погиб трехлетний мальчик
28.01.2022
В Челябинской области замедлилась инфляция
27.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 января
27.01.2022
Число накопительных счетов южноуральцев в ВТБ выросло почти на 40%
27.01.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркосбытчика
27.01.2022
Челябинские археологи высказали гипотезу о местонахождении крупнейшего на Урале памятника каменного века
В Южноуральске на пожаре погиб трехлетний мальчик
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022