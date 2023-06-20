В Златоусте будут судить жестокую воспитательницу детского сада

В Златоусте (Челябинская область) будут судить 47-летнюю воспитательницу (теперь уже бывшую) муниципального детского сада, которой предстоит ответить за свои деяния по статье 156 УК РФ.

Работая в дошкольном образовательном учреждении, женщина неоднократно мучила своих пятилетних воспитанников – применяла к малышам физическое и психическое насилие, унижала, оскорбляла, била в присутствии других детей. Все эти ужасные вещи воспитательница творила на протяжении нескольких месяцев – с августа по ноябрь прошлого года.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, свою вину в жестоком обращении с детьми обвиняемая признала. После того, как о методах ее «воспитания» стало известно, женщину из садика уволили.

Уголовное дело в отношении экс-воспитательницы направили в суд для рассмотрения по существу.