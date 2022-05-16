В Златоусте легковушка улетела в реку Ай

Спасатели Златоустовского отряда областной ПСС выезжали на ликвидацию последствий ДТП на Кусинском шоссе (Златоуст, Челябинская область). Легковушка слетела с моста.

В воскресенье, 15 мая, около полуночи водитель автомобиля Пежо-206 не справился с управлением, машина перевернулась и упала в реку Ай.

Водителю и пассажиру помогли выбраться из салона очевидцы происшествия. Ведется расследование причин происшествия.