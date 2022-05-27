27.05.2022
В Челябинске на заброшенной стройке бетонная плита упала на подростка
27.05.2022
Минцифры разработает единые стандарты связи для территорий ДНР и ЛНР, подшефных регионам РФ
27.05.2022
В Златоусте наказали сотрудников колледжа, где на подростка упали футбольные ворота
27.05.2022
В Миассе пенсионерка отдала курьеру-мошеннику 400 тысяч рублей
27.05.2022
КСП: Банк России удивил новым размером ключевой ставки, но возможна коррекция
26.05.2022
ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта
В Златоусте наказали сотрудников колледжа, где на подростка упали футбольные ворота
20.05.2022
Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
12.05.2022
Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя
12.05.2022
Предприниматель, обвиняемый по делу о ДТП с футбольными фанатами, заключен под стражу
06.05.2022
Дело изверга из Сосновского района, который облил малыша кипятком, отправлено в суд
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022