В Златоусте наказали сотрудников колледжа, где на подростка упали футбольные ворота

В Златоусте с территории спортплощадки индустриального колледжа им. П.П. Аносова убрали самодельные ворота, упавшие на подростка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Инцидент произошёл 16 апреля 2022 года. Во время футбольного матча на несовершеннолетнего учащегося упали переносные ворота, в результате чего он получил травму головы.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что ворота кустарного производства из металлического профиля не были прикреплены к земле. По предписанию прокуратуры руководство образовательного учреждения устранило нарушения, убрав конструкцию с поля. Ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле прокурора города.