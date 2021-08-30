В Златоусте пожилого дворника подозревают в надругательстве над мальчиком

В Златоусте (Челябинская область) задержали 70-летнего дворника. Его подозревают в изнасиловании ребенка.

По информации из собственного источника, пожилой мужчина заманил к себе мальчика и надругался над ним. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Собственный источник также сообщил, что как только мужчина выпустил мальчика из своего дома, тот рассказал о случившемся. Подозреваемому назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

«Факт нахождения несовершеннолетнего в своей квартире мужчина признаёт, совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего - отрицает», - рассказал старший следователь следственного отдела по Златоусту Артем Суханов.