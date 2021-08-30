30.08.2021
Уралкуз вручил подарки к первому сентября
30.08.2021
В Златоусте пожилого дворника подозревают в надругательстве над мальчиком
30.08.2021
В Еткульском районе прошла августовская конференция работников образования
30.08.2021
МегаФон назвал смартфоны, которые южноуральские родители чаще всего дарят своим чадам ко Дню знаний
30.08.2021
Ущерб в 130 миллионов: южноуралец, совершавший разбойные нападения, 23 года скрывался от полиции
30.08.2021
В Магнитогорске жильцов дома эвакуировали из-за обрушения
В Златоусте пожилого дворника подозревают в надругательстве над мальчиком
04.08.2021
Магнитогорский педофил с ВИЧ сядет за сексуальное насилие над мальчиком
15.07.2021
В Карталах подвергся сексуальному насилию десятилетний мальчик
12.07.2021
В Челябинской области экс-депутата отправили в колонию за развращение трех девочек
16.02.2021
Педофила-убийцу из Сатки направили на принудительное лечение
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021