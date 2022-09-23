Вандалы испортили железнодорожный мост

В Челябинске вандалы изрисовали железнодорожный мост на станции «Челябинск Главный». Уродливые закорючки уличные «художники» оставили на перилах, фонарях и заградительных щитах.

Челябинские вандалы нередко выбирают объектом своих «рисунков» железнодорожную инфраструктуру, в частности, наносят граффити на ограждения пешеходного моста, связывающего Советский и Ленинский районы Челябинска.

«Мост чистенький был, все покрашено и нашлись же такие варвары, которые все испортили. Обидно, что людям стараются сделать так, чтобы было лучшее и красивее, а некоторые все это портят», - сетует местная пенсионерка Зинаида Степанова.

В ходе еженедельных осмотров моста железнодорожники регулярно фиксируют новые случаи вандализма и при обнаружении их устраняют.

«Для предотвращения случаев вандализма железнодорожники проводят совместную работу с сотрудниками транспортной полиции и вневедомственной охраны, - сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Задержанием вандалов занимается Уральская транспортная полиция».