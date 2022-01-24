Ваш родственник попал в ДТП: челябинские мошенники взялись за старые схемы обмана пожилых людей

В Челябинске мошенники перешли на старые схемы обмана пожилых людей. Деньги аферисты вновь получают за то, что якобы «отмазывают» родственника жертвы, «попавшего в ДТП».

Пожилая горожанка, например, лишилась одного миллиона рублей (эту сумму она копила много лет, откладывая часть пенсии).

Обратившись в отдел полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску, 85-летняя женщина рассказала, что на стационарный городской номер ей позвонила незнакомка, представившаяся ее внучкой. Мошенница сообщила (от имени родственницы потерпевшей), что попала в дорожно-транспортное происшествие, в котором сильно пострадала девушка, которой требуется операция.

Псевдовнучка сказала пенсионерке, что для решения вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности необходимо передать родственникам пострадавшей миллион рублей.

«После этого позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что за деньгами приедет доверенное лицо, денежные средства необходимо завернуть в полиэтиленовый пакет, а затем - в постельное белье. Эмоционально подавленная известием о беде, в которой оказалась ее внучка, пенсионерка сделала все так, как сказал мошенник, и передала указанную сумму прибывшему мужчине», - рассказала сотрудник УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Несколькими днями ранее пожилая челябинка отдала мошенникам 600 тысяч рублей – схема «развода» была аналогичной.

Полицейские призывают горожан к бдительности.

«При поступлении подобного рода звонков, даже если вам кажется, что вы общаетесь с близким вам человеком, нужно прервать разговор и самому перезвонить родственнику, от имени которого вам позвонили, чтобы подтвердить или опровергнуть полученную информацию. Обычно этого бывает достаточно, чтобы выйти из-под влияния злоумышленников и трезво оценить происходящее. Просим донести эту информацию до своих родных и близких, особенно пожилого возраста», - обращаются стражи порядка к жителям Челябинска, отмечая, что о подобных случаях необходимо незамедлительно сообщать в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску по телефонам: 265-02-00, 266-14-14, 02, с мобильного телефона - по номеру 102.