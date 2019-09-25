Въезд в военный поселок Шагол Челябинска закрыт из-за предмета, похожего на снаряд
Происшествия
Сегодня, 21:37
Автор: 
Инна Шемаева

Въезд на территорию военного поселка Шагол (Челябинск), где расположена одноименная авиабаза, временно закрыли в связи с сообщениями о подозрительном предмете, похожем на снаряд. На месте работают экстренные службы.

Жители военного городка в социальных сетях сообщают, что в настоящее время заехать в поселок невозможно.

Как сообщил собственный источник, во время проведения строительных работ, бульдозерист обнаружил предмет, похожий на мину или артиллерийский снаряд. На место выехали экстренные службы. Работает ОМОН и сотрудники Росгвардии. Въезд в военный поселок пока закрыт.

«Сегодня вечером поступило сообщение, что при проведении работ был обнаружен подозрительный предмет. На место выехала инженерно техническая группа ОМОН Управления Росгвардии. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Уточненная информация будет предоставлена после завершения всех необходимых мероприятий.

Автор: 
Инна Шемаева
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