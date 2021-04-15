Военнослужащий из Челябинска покончил с собой

Командование Челябинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего по контракту в ЧВВКУШ.

Трагедия произошла 14 апреля. Тело военнослужащего было обнаружено под окнами строящегося дома.

«Командование Челябинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего по контракту военно-учебного заведения в г. Челябинск. По предварительным данным, военнослужащий по контракту был обнаружен без признаков жизни под окнами строящегося десятиэтажного дома во внеслужебное время. Предположительно, причиной смерти военнослужащего стал суицид.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Центрального военного округа.

По информации из собственных источников, уйти из жизни парня заставила измена любимой девушки.