15.04.2021
Военнослужащий из Челябинска покончил с собой
15.04.2021
В ММК процветает рационализаторская и изобретательская деятельность
15.04.2021
В Челябинске построят трамвайный путь на Победы-Российской, движение закроют
15.04.2021
«Без грима»: челябинцев ждет чистосердечный разговор о чувствах
14.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля
14.04.2021
В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
09.04.2021
Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону раскрыл подробности дела военкома Житникова
01.04.2021
Андрей Максуров: Мы не имеем право рисковать здоровьем наших новобранцев
01.04.2021
Процент годных к военной службе южноуральцев - один из самых высоких в стране
01.04.2021
Андрей Максуров: Челябинская область к весенней призывной кампании готова
Новая школа, спортобъекты, бульвар: Сергей Антипов рассказал, что еще появится в Курчатовском районе
14.04.2021
Малый и средний бизнес в Челябинской области получит новые льготы
13.04.2021
В Челябинской области массово умирает рыба, сведущие люди бьют тревогу
13.04.2021
Дорожники пообещали Котовой отмыть Челябинск шампунем
12.04.2021
В Челябинской области введено ограничение на движение большегрузов на трассах
12.04.2021