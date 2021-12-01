Вот тебе и биржа! Жители Челябинской области «подарили» мошенникам более шести миллионов рублей

Жители Челябинской области – Магнитогорска, Южноуральска, Озерска, Сатки и Миасса – «подарили» мошенникам более шести миллионов рублей.

Так, жительница Миасса 1976-го года рождения сообщила местным полицейским, что в одной из социальных сетей увидела рекламное объявление о дополнительном заработке и заинтересовалась им.

Перейдя по предложенной ссылке, женщина оставила на сайте свои данные. После этого ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником брокерской компании, и помог ей «настроить» биржевую платформу и пройти регистрацию.

Потерпевшая перечислила деньги на продиктованные счета и электронные кошельки. По заверению незнакомца, суммы вскоре должны увеличиться. Спустя некоторое время сайт биржевой платформы стал недоступен. Общей ущерб составил около четырех миллионов рублей.

В отделы полиции Озерска, Магнитогорска, Южноуральска и Миасса поступили схожие заявления от местных жителей, которые рассказали стражам порядка о звонках неизвестных с предложениями заработать в Интернете - с помощью торговли на биржевой платформе или просто вложив свои денежные средства.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, мошенники вводили граждан в заблуждение, и они соглашались перечислять собственные и кредитные средства, ожидая, что вложенные деньги обернутся для них большой прибылью. Но итог во всех случаях был один: как только южноуральцы заявляли о том, что хотят вернуть свои средства, мнимые специалисты переставали выходить на связь.

В органах внутренних дел возбуждены уголовные дело по части 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению противоправных деяний.

Сотрудники полиции напоминают: с предложением заработать на бирже с неизвестных номеров звонят только мошенники.