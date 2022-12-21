Возбуждено уголовное дело по факту смерти беременной в роддоме Челябинска

В Челябинске следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 26-летней женщины, находившейся на 38-й неделе беременности, и ее ребенка в роддоме горбольницы №9. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР доложить ему о ходе расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

В минувшие выходные в соцсетях появилась информация о смерти молодой беременной женщины и ее ребенка, которую подтвердили в минздраве. По мнению матери умершей, к трагедии привела халатность врачей.

По факту гибели женщины и ребенка возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Челябинка обратилась к главе СК России с просьбой взять расследование уголовного дела на личный контроль, так как она опасается, что виновные в трагедии уйдут от ответственности.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.