Вслед за Ореховым: второго соучастника Виктора Чернобровина суд также оставил под домашним арестом

Тракторозаводский районный суд Челябинска сегодня, шестого октября, продлил меру пресечения в виде домашнего ареста – до 12-го декабря этого года – начальнику административно-хозяйственного отдела челябинского отделения Пенсионного фонда РФ Рудольфу Зайцеву 1964-го года рождения.

Напомним, Зайцев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью шестой 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Он является фигурантом уголовного дела о взяточничестве, как и управляющий челябинским отделением ПФР Виктор Чернобровин и его заместитель Александр Орехов, которому Тракторозаводский суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста днем ранее, пятого октября, - также до 12-го декабря.

По версии следствия, Рудольф Зайцев, являясь начальником отдела административного хозяйства отделения ПФР по Челябинской области, получил взятку в сумме более одного миллиона рублей за совершение в пользу физического лица и возглавляемой им коммерческой организации, действий, входящих в его служебные полномочия.

Напомним, Виктор Чернобровин обвиняется в получении взяток в размере 26-ти миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда. Действовал он, по версии следствия, в составе группы лиц, по предварительному сговору.

Изначально Чернобровин был арестован и находился в следственном изоляторе, однако впоследствии – несмотря на протесты прокуратуры – Тракторозаводский суд Челябинска изменил ему меру пресечения на домашний арест.

В ходе расследования вскрылись новые факты противозаконной деятельности Виктора Чернобровина, в отношении которого в результате было возбуждено еще одно уголовное дело о взятке: по версии следствия, в 2016-м году он получил катер стоимостью более 600 тысяч рублей от директоров ЧОП «Ставр+» и ЧОП «Виконт 2» за заключение государственных контрактов на охрану зданий Пенсионного фонда.