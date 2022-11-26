Второе уголовное дело для экс-судьи

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала добро возбудить второе уголовное дело в отношении судьи в отставке Коркинского госсуда (Челябинская область) Сергея Югова, на этот раз за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Еще в середине ноября председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова.

На этот раз по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Напомним, в 2019 году Югова объявили в розыск по делу о развратных действиях в отношении двух лиц. Как полагает следствие (сообщает издание Право.ру), экс-судья совратил несовершеннолетних дочерей своего брата. В процессе он еще и склонял одну из них к употреблению алкоголя, из-за чего у девочки начались проблемы с психикой. Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Сергей Югов при помощи своего адвоката Валерия Фенькова пытался доказать, что является невиновным и стал жертвой оговора своего брата Александра Ашихмина и его жены, жаловался на решение ККС Челябинской области в Высшую квалификационную коллегию судей, но безрезультатно.

Ранее квалификационная коллегия судей региона четвертого апреля этого года дала согласие на возбуждение в отношении Сергея Югова уголовного дела по признакам трех преступлений, предусмотренных статьей 135 УК РФ («Развратные действия»), частью первой статьи 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»), частью 1 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ»).