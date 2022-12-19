Взяточника из отдела судебных приставов Магнитогорска отправили в колонию.

В Магнитогорске (Челябинская область) вынесен приговор бывшему начальнику отдела судебных приставов. Он обвинялся в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Установлено, что подсудимый, занимая должность начальника отдела - старшего судебного пристава Правобережного, а затем Орджоникидзевского районных отделов судебных приставов Магнитогорска, способствовал взаимодействию директора коммерческой организации с судебными приставами-исполнителями при реализации арестованного имущества должников на торгах.

«Подсудимый в период с января 2015 по февраль 2019 годы. получил от директора коммерческой организации взятки на общую сумму 440 тысяч рублей. Кроме того, подсудимый в 2019 году из дружеских побуждений дал указание подчиненным работникам о снятии ареста с расчетных счетов знакомого. В результате указанных действий списание приставами денежных средств по исполнительному производству прекратилось, что повлекло нарушение прав организации по принудительному взысканию свыше миллиона рублей кредитных обязательств», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишен специального звания «полковник внутренней службы».

Осужденный взят под стражу в зале суда.