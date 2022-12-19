19.12.2022
В Советском районе убрали стихийную свалку на месте бывшей контейнерной площадки
19.12.2022
Котова обратилась за помощью к главному полицейскому Челябинска
19.12.2022
Взяточника из отдела судебных приставов Магнитогорска отправили в колонию.
19.12.2022
На Донбасс отправилась седьмая экспедиция, подготовленная депутатами Челябинской области
19.12.2022
В Челябинске процветает незаконная торговля елками и пиротехникой
19.12.2022
«Единая Россия» Челябинской области готовит новогодний гуманитарный конвой
Взяточника из отдела судебных приставов Магнитогорска отправили в колонию.
06.12.2022
Дышать нечем было: судебные приставы Увельского района избавили жителей от свинарника
14.11.2022
Челябинец инсценировал угон своего авто, чтобы спрятать его от судебных приставов
15.08.2022
В Пластовском районе жена «сдала» гражданского мужа судебным приставам
01.08.2022
Еманжелинцев оставили без шаурмы
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022