Южноуральская полиция: Не существует «безопасных» счетов

В очередной раз жители Челябинска и области, поддавшись на уговоры мошенников, оформили на себя кредиты и перечислили около двух миллионов рублей злоумышленникам. Полицейские Южного Урала напоминают, что не существует «безопасных» счетов, на которые незнакомцы по телефону убеждают перевести денежные средства.

Трое челябинцев, а также жители Каслей, Копейска, Миасса, Южноуральска и Златоуста пострадали от мошеннических действий со стороны неизвестных лиц, представлявшихся по телефону сотрудниками кредитных организаций. В двух случаях людей ввели в заблуждение информацией о намерении неизвестных лиц оформить на их имя кредиты, для аннулирования которых нужно самостоятельно и как можно скорее взять займ в отделении банка, либо посредством онлайн-приложения.

«Доверчивые жительницы Курчатовского и Калининского районов Челябинска, поддавшись уговорам мошенников, оформили таким образом кредиты на суммы 120 000 и 215 000 рублей, после чего обналичили их и перевели на указанные злоумышленниками номера телефонов операторов сотовой связи через банкоматы. В третьем случае жителю Тракторозаводского района звонивший сообщил о сомнительных операциях по банковскому счету и под предлогом сохранения сбережений рекомендовал снять денежные средства и перевести их на безопасные резервные счета, что потерпевший и сделал. Тем самым перевел мошенникам все свои сбережения – 500 000 рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

По таким же схемам обмана действовали злоумышленники, общаясь с жителями других городов области. Потерпевшие, боясь лишиться своих средств, перечисляли их и оформленные займы на якобы безопасные счета, информацию о которых сообщали им по телефону. Когда граждане обращались в банк, чтобы узнать о деньгах на счетах, они понимали, что стали жертвами обмана.

По данным фактам в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Если вам звонят неизвестные, представляются сотрудниками банков и принуждают вас к оформлению кредитов либо переводов денежных средств на сторонние счета, знайте, это – мошенники. Не существует «безопасных» счетов, их придумывают злоумышленники. Необходимо сразу прервать разговор и обратиться в банк по номеру, указанному на оборотной стороне вашей карты.