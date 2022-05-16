Южноуральские приставы взыскали с бывших военных больше миллиона рублей

Более миллиона рублей перечислено в бюджет благодаря работе судебных приставов пострадавшей стороне – войсковой части. Преступление совершил бывший военнослужащий армейского подразделения с соучастием своих подельников.

Военные были осуждены по тяжким статьям Уголовного кодекса – «Незаконное приобретение, передача, сбыт оружия», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), «Разбой».

«В качестве наказания им были назначены различные сроки лишения свободы, также суд постановил взыскать солидарно с осужденных ущерб от совершенного преступления в размере один миллион 28 тысяч рублей. Реальному взысканию денежных средств предшествовало время отбывания наказания преступников в колонии. Выйдя на свободу, они тут же попали в поле зрения судебных приставов межрайонного специализированного отдела по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Исполнение решения суда велось, в основном, за счет обращения взыскания на счета должников и их доходы, но немало способствовали торжеству справедливости арест транспортного средства, принадлежащего одному из преступников, а также запреты на регистрационные действия с недвижимостью всех подельников.

В результате ущерб от преступления взыскан в полном объеме.