За махинации с жильем замглавы из Аши придется ответить по закону

В уголовном деле первого заместителя главы Ашинского района (Челябинская область) Семена Авраменко скоро будет поставлена точка. 56-летний мужчина оказался на скамье подсудимых по обвинению во взятке и махинациях с жильем для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным собственного источника агентства «Урал-пресс-информ» в правоохранительных органах, ушлый чиновник, используя свое служебное положение, через аффилированных лиц, представителей коммерческих структур, путем обмана приобретал находящиеся в неудовлетворительном состоянии жилые помещения по завышенной цене. Эти квартиры в дальнейшем предоставлялись в собственность детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

За незаконные действия Семен Авраменко получал взятки в виде денежных средств. Также замглавы создавал условия для заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений только с аффилированными лицами.

Размер откатов от предпринимателя за заключение договоров составил порядка 250 тысяч рублей.

Преступления подсудимый совершал в течение 2020-2021 годов. Силовики надели наручники на Семена Авраменко в конце 2021 года. Ему предъявлено обвинение.

Остается надеяться, что фигурант этого уголовного дела и другие участники всей этой коррупционной истории не избегут ответственности, ведь «легкие деньги» еще никого до добра не доводили.

Что движет человеком, наделенным властью, когда он принимает решение воспользоваться своим служебным положением для извлечения личной выгоды? Почему не работает элементарный страх наказания? Теперь у экс-чиновника будет время, чтобы подумать и понять, что коррупция в любых формах ее проявления – это зло! И серьезного наказания не избежать.