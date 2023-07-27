27.07.2023
За махинации с жильем замглавы из Аши придется ответить по закону
27.07.2023
В Челябинске на ремонт Свердловского проспекта готовы потратить более 73 миллионов рублей
27.07.2023
Юные жительницы Челябинска трудились сами, чтобы помочь детям ЛНР
27.07.2023
Россельхознадзор предостерегает: ТКО не место на сельскохозяйственном участке
27.07.2023
Южноуральские спортсмены завоевали медали летних игр Сурдолимпийцев «Мы вместе. Спорт»
27.07.2023
В Челябинской области крупнейший производитель колбасы перешёл на отечественное ПО
За махинации с жильем замглавы из Аши придется ответить по закону
24.07.2023
Вынесен приговор экс-замглавы Ашинского района
10.07.2023
Областной суд не разрешил гулять директору челябинского пединститута
06.07.2023
Бывшие сотрудники ОКБ№3 Челябинска приговорены к 9,5 и восьми годам лишения свободы
29.06.2023
Экс-глава администрации Миасса приговорен к пяти годам лишения свободы
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023