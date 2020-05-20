За пьяное вождение главу сельского поселения отправили мести дворы

В Карталах (Челябинская область) главу сельского поселения приговорили к обязательным работам за езду в пьяном виде. Отбывать наказание он сможет на уборке улиц и благоустройстве территорий.

Карталинский городской суд вынес приговор в отношении главы одного из сельских поселений. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ – «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

«Судом установлено, что мужчина в январе текущего года в ночное время управлял автомобилем в состоянии опьянения, был остановлен экипажем ДПС. В ходе медицинского освидетельствования был установлен факт опьянения», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ранее глава уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ с дополнительным наказанием в виде лишения права на занятие деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год.

Обязательные работы далеко не престижны, к тому же выполнять их приходится по месту жительства, где осужденного могут увидеть друзья, коллеги, соседи. В основном это озеленение, подсобные и погрузочные работы, покраска бордюров, замена табличек на домах, а также уборка улиц или помещений.