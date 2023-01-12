Задержала ФСБ: директора фирмы, заказавшего вырубку леса на девять миллионов рублей, оставили на свободе

Суд Чебаркуля (Челябинская область) вынес приговор директору подрядной организации. Он осужден по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ущерб составил почти девять миллионов рублей.

Задержали его сотрудники УФСБ совместно с коллегами из регионального полицейского главка в октябре 2022 года.

«Суд установил, что виновный дал указание подчиненным, выполнявшим работы в качестве подрядчиков на территории Травниковского участкового лесничества, вырубить более 380 кубических метров деревьев породы «сосна», причинив таким образом ущерб ГКУ «Управление лесничествами Челябинской области» в размере 8,9 миллиона рублей», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.