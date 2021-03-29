Задержан челябинец, который превратил свою квартиру в притон

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу Челябинску в ходе проведения антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и оперативно-профилактического мероприятия «Ночь» выявили наркопритон, который располагался в Тракторозаводском районе города.

Полицейские установили, что местный житель систематически предоставлял наркозависимым лицам для потребления наркотических средств помещение своей квартиры, расположенной в одном из домов по улице Мамина. Собственник, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений, также является потребителем наркотиков.

В ходе проведения осмотра помещения квартиры полицейскими обнаружены и изъяты шприцы с остатками наркотического вещества.

«Также в ходе документирования факта содержания наркопритона двое посетителей привлечены к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств без назначения врача». За совершение указанного правонарушения предусмотрено наложение административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в Челябинске завершился первый этап ежегодной общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», цель которой - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор информации, поступающей от граждан, а также оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В ходе проведения акции в полицию Челябинска поступило более 140 обращений о фактах незаконного оборота наркотиков и около 80 – с целью получения консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Кроме того, в ходе проведения первого этапа акции, полицейскими выявлено 48 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, из них 3, связанных с организацией наркопритона. Из незаконного оборота изъято более 300 граммов наркотиков.

Проведение второго этапа антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» намечено на октябрь текущего года.

Полицейские напоминают, что сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ можно по телефону дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, а также по телефонам дежурных частей районных отделов полиции.