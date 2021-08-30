Задержан челябинец, который сбил двух пешеходов и скрылся

В Агаповском районе (Челябинская область) водитель иномарки из Челябинска сбил пешеходов и скрылся с места аварии. Один из жертв наезда погиб на месте.

Авария произошла 27 августа в 23:10 на 202 километре автодороги Чебаркуль-Уйское-Сурмениво-Магнитогорск.

«Водитель иномарки совершил наезд на двух пешеходов, шедших по проезжей части в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, женщина-пешеход (на вид 35-40 лет) госпитализирована. Водитель с места происшествия скрылся», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Сотрудниками Госавтоинспекции в ходе розыскных мероприятий с помощью камер фотовидеофиксации был установлен предполагаемый автомобиль, на котором водитель добирался до Челябинска поселковыми дорогами. Благодаря принятым мерам личность мужчины, управлявшего иномаркой «Renault Koleos», была установлена.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.