Заместителя Виктора Чернобровина и по совместительству его соучастника оставили под домашним арестом

Заместитель управляющего челябинским отделением Пенсионного фонда РФ Виктора Чернобровина Александр Орехов останется под домашним арестом до 12-го декабря.

Такое решение было принято на заседании Тракторозаводского районного суда Челябинска вчера, пятого октября, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант райсуда Ирина Савинкова.

Напомним, по уголовному делу о взяточничестве Орехов проходит вместе с Чернобровиным и начальником административно-хозяйственной части челябинского отделения ПФР Рудольфом Зайцевым.

Орехов и Зайцев назвали Чернобровина своим соучастником. Однако сам управляющий (который, действуя группой лиц по предварительному сговору, получил, по версии следствия, взятки на сумму 26-ти миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда) свою вину в преступлении отрицает.

Сначала Виктор Чернобровин, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», находился в следственном изоляторе, но потом решением Тракторозаводского районного суда мера пресечения в отношении него была изменена – управляющего челябинским отделением ПФР отправили на домашний арест, несмотря на протесты прокуратуры.

Тем временем, над Чернобровиным сгущаются тучи – в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело о взятке: по версии следствия, в 2016-м году он получил катер стоимостью более 600 тысяч рублей от директоров ЧОП «Ставр+» и ЧОП «Виконт 2» за заключение госконтрактов на охрану зданий Пенсионного фонда.

Что касается, Рудольфа Зайцева, то он также находится под домашним арестом, являясь третьим фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. Сегодня днем, шестого октября, Тракторозаводский районный суд Челябинска рассмотрит вопрос об избрании ему дальнейшей меры пресечения, рассказала Ирина Савинкова.