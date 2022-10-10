Замглавы Магнитогорска хотел выйти из СИЗО

Заместитель главы Магнитогорска (Челябинская область) Дмитрий Гаврилов, обвиняемый в получении взятки, хотел выйти из СИЗО под домашний арест. Но вышестоящий суд был непреклонен и признал законным избрание ареста до 13 ноября.

Дмитрий Гаврилов обвиняется в получении взятки в сумме не менее полутора миллионов рублей за оказание содействия по заключению муниципальных контрактов.

«Суд первой инстанции при избрании меры пресечения учел тяжесть преступления, возможность скрыться от органов предварительного следствия, оказать влияние на участников уголовного судопроизводства и иным образом воспрепятствовать производству по делу», - сообщили в прокуратуре региона.

Сторона защиты настаивала не необходимости избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционных жалоб и постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Напомним, 14 сентября, суд Правобережного района Магнитогорска отправил под стражу заместителя главы города Дмитрия Гаврилова и директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко, обвиняемых в получении взятки.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2022 года Дмитрий Гаврилов совместно с Денисом Кравченко, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителя коммерческой организации взятку в сумме не менее полутора миллионов рублей за лоббирование интересов фирмы-поставщика, предоставляющей услуги по благоустройству города, и способствование заключению контрактов с муниципальным предприятием.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.