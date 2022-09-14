Замглавы Магнитогорска и его подельник отправлены в СИЗО

Сегодня, 14 сентября, суд Правобережного района Магнитогорска (Челябинская область) отправил под стражу заместителя главы города Дмитрия Гаврилова и директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко, обвиняемых в получении взятки.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2022 года Дмитрий Гаврилов совместно с Денисом Кравченко, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителя коммерческой организации взятку в сумме не менее полутора миллионов рублей за лоббирование интересов фирмы-поставщика, предоставляющей услуги по благоустройству города, и способствование заключению контрактов с муниципальным предприятием.

«Прокуратурой Правобережного района Магнитогорска поддержаны ходатайства следственного органа СУ СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей. Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обоим меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 ноября 2022 года», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.