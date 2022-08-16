Заведующая общежитием ЮУрГУ подозревается в мошенничестве. Она фиктивно устроила на работу свою знакомую на должность уборщицы и получала за нее заработную плату.

В полиции Центрального района Челябинска возбуждено уголовное дело в отношении заведующей общежитием ЮУрГУ. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что заведующая общежитием одного из высших учебных заведений Челябинска, используя свое служебное положение, путем обмана похитила денежные средства университета в сумме более 300 000 рублей.

«Оперативниками установлено, что подозреваемая фиктивно трудоустроила в общежитие на одну из должностей свою знакомую, однако фактически сотрудница на работу не приходила и свои должностные обязанности не выполняла. В течение 1,5 лет ей была начислена заработная плата в сумме свыше 300 000 рублей, которая переводилась на банковскую карту, открытую на ее имя. При обыске карта была найдена и изъята у подозреваемой по адресу ее проживания. Денежными средствами с карты она распоряжалась по своему усмотрению. Знакомая знала о данной ситуации и согласилась на нее из личной заинтересованности, чтобы впоследствии оформить ипотечный кредит, для которого необходим трудовой стаж», - сообщили в региональном полицейском главке.

В отношении подозреваемой следствием районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Уголовное дело действительно возбуждено. ЮУрГУ оказывает содействие правоохранительным органам. От работы сотрудница не отстранена», - сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

Женщине грозит до шести лет лишения свободы.