Железнодорожная компания заплатит за смерть девочки в Чебаркуле, погибшей под поездом

Уральская транспортная прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда семье погибшего под поездом ребенка



Челябинская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.



«Установлено, что в марте 2021 года при переходе железнодорожных путей на станции Чебаркуль Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка», - сообщили в транспортной прокуратуре.



С целью защиты прав матери и дедушки погибшей прокурор в направил в суд исковое заявление о взыскании с железнодорожной компании денежных средств в счет компенсации морального вреда, в результате рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены



После вмешательства прокурора с предприятия транспорта взыскана компенсация морального вреда в размере 1,6 миллиона рублей.