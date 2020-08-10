Житель Челябинска стал жертвой приложения «Мобильный банк» и собственной беспечности

Челябинскими полицейскими задержан, который похитил деньги с банковской карты случайного знакомого. Это стало возможным потому, что потерпевший поверил незнакомцу и дал свой мобильный телефон, чтобы позвонить. Полиция ищет других возможных жертв вора.

В полицию Ленинского района Челябинска обратился местный житель, который сообщил о том, что с его банковской карты сняли 21 тысячу рублей.

Потерпевший пояснил, что во дворе дома по улице Тухачевского он распивал спиртные напитки с малознакомым ему мужчиной, который попросил у него сотовый телефон для осуществления звонка, после чего убежал с мобильником. Потом мужчина обнаружил, что с принадлежащей ему банковской карты сняты деньги. На телефоне было установлено приложение «Мобильный банк» и он без труда перевел деньги на другой счет.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».

«Сотрудниками оперативно сыскного отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Челябинску по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый местный житель. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Известно, что подозреваемый был ранее судим за грабеж и распространение наркотиков. Сотрудники полиции не исключают, что это далеко не единственный случай на счету задержанного и просят всех, кто узнал этого мужчина на фото и пострадал от его действий обратится в полицию.