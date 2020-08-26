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Житель Челябинска впал в кому, отведав грибов-зонтиков

Происшествия
Сегодня, 13:51
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске три человека госпитализированы после отравления грибами-зонтиками. 63-летний мужчина после такого ужина впал в токсическую кому, его супруга их дочь в тяжелом состоянии также находятся в больнице.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска, семья собирала грибы сама. В итоге, отведав их, мужчина госпитализирован в ГКБ №3. Он находится в коме. Его супруга и дочь под наблюдением медиков ГКБ №5.

Грибы - зонтики в наших широтах стали массово собирать лишь недавно. Раньше этот деликатес был известен лишь узкому кругу грибников. Все остальные считали зонтики огромными мухоморами или даже бледной поганкой. А теперь благодаря интернету грибники кинулись собирать «зонтики».

При этом этот гриб легко спутать с его ядовитым двойником. Его употребление в пищу может закончиться летальным исходом.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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грибники
грибы
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