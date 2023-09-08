08.09.2023
Спецназовец показал жителям Челябинской области процесс разминирования освобожденных территорий
08.09.2023
В лесу Сосновского района грибники нашли десять килограммов ртути
07.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 сентября (18+)
07.09.2023
Суд вынес приговор по делу о мошенничестве при закупке лошадей для КСК «Рифей» Челябинска
07.09.2023
Кассационный суд оставил без изменения решение о пикетах по возврату прямых выборов главы в Челябинске
07.09.2023
В Сосновском районе полицейские при поддержке «Грома» накрыли наркопритон
В лесу Сосновского района грибники нашли десять килограммов ртути
23.05.2023
В Чебаркуле обнаружена ртуть на проезжей части
31.08.2022
В бизнес-центре Магнитогорска неизвестный «сбросил» в унитаз ртуть, на место выезжали спасатели
07.12.2021
Спасатели обнаружили в доме жителя Карталинского района почти два килограмма ртути
09.05.2021
В питьевом источнике в Шумаках сохраняется повышенное содержание ртути
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023