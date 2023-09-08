В лесу Сосновского района грибники нашли десять килограммов ртути

В Сосновском районе Челябинской области, в лесу у села Долгодеревенское, днем седьмого сентября грибники обнаружили пять пластиковых бутылок с ртутью.

На место прибыли представители мобильного отряда поисково-спасательной службы региона, полицейские, пожарная охрана. Обследовав лесной массив, других опасных предметов они не обнаружили.

Герметично упакованную и небрежно брошенную в лесу неизвестными лицами ртуть спасатели упаковали в специальную транспортировочную тару и вывезли для сдачи на утилизацию.

Общий вес ртути составил около десяти килограммов, сообщили в ПСС Челябинской области.

Напомним, грибники Кыштыма второго сентября обнаружили в лесу большую бочку с серной кислотой.