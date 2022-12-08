08.12.2022
Житель Каслинского района запер ребенка в багажнике после просьбы подвезти до дома
08.12.2022
В Челябинской области с начала года сыграно почти 24 тысячи свадеб
08.12.2022
В Магнитогорске в 17-ый раз определят лучших журналистов
08.12.2022
Жители Челябинска и Кургана смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис
08.12.2022
В Челябинской области подорожали четыре социально значимых продукта
08.12.2022
Жители поселка АМЗ штурмуют единственную маршрутку, чтобы доехать до железнодорожного вокзала
Житель Каслинского района запер ребенка в багажнике после просьбы подвезти до дома
29.11.2022
В бассейне Челябинска, где едва не утонул ребенок, найдены нарушения
28.11.2022
Челябинка, чьи дети оказались раздетыми на улице, может быть ограничена в родительских правах
28.11.2022
В Петропавловском девочка умерла после катания на тюбинге
23.11.2022
Прокуратура указала администрации Челябинска на дорогу к Градскому кладбищу
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022