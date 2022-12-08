Житель Каслинского района запер ребенка в багажнике после просьбы подвезти до дома

Незаконное лишение свободы ребенка инкриминируют жителю поселка Береговой Каслинского района (Челябинская область). Он ответит в суде за то, что запер и удерживал мальчика в багажнике машины после просьбы подвезти до дома.

Инцидент произошел после словесной перепалки: 12-летний юноша попросил своего дядю довезти до дома, вмешавшийся в разговор знакомый родственника, ответил, мол, сам дойдешь. Подросток грубо прокомментировал услышанное, после чего знакомый отправил его в багажник своего автомобиля «Лада Приора».

«После этого закрыл багажник и 20 минут незаконно, против воли несовершеннолетнего, удерживал его, тем самым незаконно лишил его свободы», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каслинский городской суд.